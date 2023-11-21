Kalp krizi geçirmişti... Sümeyye öğretmen, yaşam mücadelesini kaybetti!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 17:05

Güncelleme: 21.11.2023 - 17:15

Diyarbakır'da Hani Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan matematik öğretmeni Sümeyye Çit (30) 11 Kasım’da evinde kalp krizi geçirdi.

Çit, yakınlarının ihbarıyla olay yerine geen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hani İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşan Çit, Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavisi süren Çit, dün akşam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çit’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çit’in cenazesi, Hani ilçesi Zirve Mahallesi Caferi Tayyar Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, Sümeyye Çit için taziye mesajı yayınladı.