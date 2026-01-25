Kalpaksız Kuvvacı, katledilişinin 33. yılında şiirler, türküler ve karanfillerle anıldı: Unutmayacağız

Kalpaksız Kuvvacı, laik Cumhuriyetin yılmaz savcunucusu ve gazetemizin yazarı Uğur Mumcu, katledilişinin 33. yıldönümünde Ankara’da bir dizi törenle anıldı. Mumcu için ilk olarak ADD Batıkent Şubesi ile Yenimahalle Belediyesi öncülüğünde yürüyüş yapıldı.

Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarlığı önündeki anma töreninde konuşan ADD Batıkent Şube Başkanı Kıyası Aybak, “Mumcu emperyalizme ve gericiliğe karşı mücadele eden bir devrimciydi. Tehditlere rağmen susmadı. Emperyalist planları, terörün dış bağlantılarını ve bu ülkeye kurulan tuzakları yazdı. Mücadele ettiği yapılar varlığını sürdürmekte” dedi.

Parktaki anmanın ardından her yıl olduğu gibi Mumcu’nun okurları, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, siyasiler ve yurttaşlar katledildiği evinin önüne geldi.

Buradaki anmaya eşi Güldal, çocukları Özgür ve Özge Mumcu, gazetemizin yazarı Mustafa Balbay, Ankara temsilcimiz Sertaç Eş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri, CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, parti meclisi üyeleri, ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ile yönetim kurulu üyeleri, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, sendika başkanları ile CUMOK, ÇYDD, ADD, HKP ve UMAG üyeleri katıldı.

‘HÂLÂ BİR DUVAR ÖRÜLÜ’

Özel, Mumcu ailesi ve beraberindeki heyet önce evin önündeki parkta bulunan Faili Meçhuller Anıtı’na çelenk bıraktı. Ardından Mumcu’nun katledildiği alana karanfil ve yaktıkları mumları bıraktı.

Gaffar Okkan ve İsmail Cem’i de anan Özel, “Mumcu cinayeti, Türkiye siyasi tarihinin en karanlık sayfalarından bir tanesidir. Bir kısmı aralanır gibi olmuş, ancak dönemin bakanlarının tabiriyle ‘Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır’ denmiştir. O çekilmeyen tuğlalardan hâlâ karşımızda bir duvar örülüdür. Maalesef bu iktidar döneminde de bu tuğlaları sökmeye kimsenin niyetlenmediği gibi, yeni duvarlar örülmüştür. Mumcu’nun aziz hatırasının önüne, hem geçmişteki bütün karanlık olayların aydınlatıldığı hem bundan sonra bu tip karanlık olayların, kara düzenlerin devam etmediği bir iktidar gününde burada olmayı ümit ediyoruz. Onun için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anma töreni öncesi Mumcu’nun ailesi ile bir araya gelen Özel, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.