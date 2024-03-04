Kalyoncular Kozyatağı’na 19 katlı 10 blok dikecek

Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:59

Güncelleme: 04.03.2024 - 12:32

İstanbul’u bekleyen olası bir deprem olmasına ve uzmanların nüfus yoğunluğu hakkında yaptığı uyarılara karşın her geçen gün yeni konut projeleri duyuruluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’a ihanet ettik” sözlerine karşın dikey mimari ısrarı da devam ediyor. İş insanı Orhan Cemal Kalyoncu’un ailesi tarafından kurulan Kozyatağı İnşaat Proje Yatırımları Anonim Şirketi, Kozyatağı’ndaki alışveriş merkezi ve Türkiye çapında hizmet veren zincir market bulunan alanda yapmak istediği lüks konut projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Projenin tanıtım dosyasına göre Kalyoncu ailesi, İstanbul Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı 447 bin 721 metrekarelik alanda 6 milyar 178 milyon TL’lik site yapımına başlayacak. ‘Kozyatağı Karma Toplu Konut Projesi’ kapsamında alandaki bloklar minimum 18 katlı olacak.

ATAŞEHİR HALİ'NİN YANINDA

Projeye onay verilmesi durumunda yapılacak olan 80 metre uzunluğundaki gökdelenlerde bin 402 konut olacak. Ayrıca alana 389 adet ticari alan da inşa edilecek. Proje kapsamında alanda 4 bin 206 kişinin yaşaması bekleniyor. İnşaat aşamasında bin 600 personelin çalışması beklenen proje planlara göre 2027’de tamamlanacak. Proje kapsamında oluşacak 913 bin metreküplük hafriyatın tamamı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Şile Döküm Sahası’na taşınacak. Proje aynı zamanda Ataşehir Meyve Sebze Halinin de hemen yanında bulunuyor. Halin Tuzla’ya taşınacak olması da bölgedeki yapılaşmanın artacağına bir işaret olmasını akıllara getiriyor.

ŞİRKET KİMİN?

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre Kozyatağı İnşaat Proje Yatırımları Anonim Şirketi, 2022’de İstanbul’da kuruldu. Şirketin yönetiminde ise Kalyoncu’nun oğlu Mehmet Kalyoncu ve Murathan Kalyoncu bulunuyor.