Kamboçya'da öldürüldü: Türkiye'ye getirildi

Kamboçya'da kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanlarının çekiçli saldırısında hayatını kaybeden Ufuk Öntürk'ün (52), cenazesi Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle 21 gün sonra Türkiye'ye getirilerek ailesine teslim edildi.

DHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 15:50
Kamboçya'da öldürüldü: Türkiye'ye getirildi
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İstanbul'da yaşayan Ufuk Öntürk, 2016'da kalp krizi geçirdi. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Öntürk, 2018'de dünya turuna çıktı. İlk olarak Tayland'a giden Ufuk Öntürk, daha sonra Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'ya geçti. Kamboçya'yı seven ve orada yaşamaya başlayan Öntürk ile kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanları arasında 25 Şubat'ta tartışma çıktı. 

6 kişinin bulunduğu olayda, Öntürk başına isabet eden çekiç darbesiyle yaşamını yitirdi. Ertesi gün Öntürk'ün Türkiye'deki yakınlarına ölüm haberi ulaştı. Öntürk'ün cenazesinin Kamboçya'da Budist inancına göre yakılması için vekalet istendiğini öğrenen yakınları, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'a ulaştı. 

İnan da durumu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a iletti. Kamboçya'daki yetkililerle temasa geçilip Öntürk'ün cenazesinin Türkiye'ye getirileceği bilgisi verildi. Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle cenaze 21 gün sonra Türkiye'ye getirildi. Bugün öğle saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan alınan cenaze adli tıp morguna teslim edildi. Öntürk'ün cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın toprağa verileceği öğrenildi.

“UZUN UĞRAŞLAR SONUCU GETİREBİLDİK”

Öntürk'ün eniştesi Deniz Keser (54), "Cenazesini, uzun uğraşlar sonucu getirebildik. Evraksal işler uzun sürdü. Önce İstanbul'a sonra da buraya aktarıldı. Adli Tıp Kurumu'na geçeceğiz. Bakanlığımıza ve devletimize çok teşekkür ederiz. Otopsi yapıldıktan sonra defin işlemlerini yapacağız" dedi.

“VAHŞİCE İŞLENMİŞ BİR CİNAYET”

Cinayete karışanların hak ettiği cezayı almasını istediklerini belirten Ufuk Öntürk'ün ablası Yıldız Eyiçalış ise "Çok üzgünüz. Vahşice işlenmiş bir cinayet. Hala kendimize gelemedik devlet yetkililerine ve herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.


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