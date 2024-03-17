45 bıçak darbeli 'Roman havası' cinayeti sanığına indirimli 15 yıl hapis

Yayınlanma: 17.03.2024 - 10:49

Güncelleme: 17.03.2024 - 10:50

Mudanya ilçesindeki bir gece kulübünde, 3 Mayıs 2022’de Yücel Ertürk, arkadaşları U.S. ve M.K. ile birlikte, işletmeciliğini İbrahim Avdın’ın yaptığı gece kulübüne eğlenmeye gitti. Yücel Ertürk bir süre sonra eğlence mekanında istekte bulunup, Roman havası çalınmasını istedi.

İstediği şarkı çalınmayınca sinirlenen Ertürk, iş yeri sahibi İbrahim Avdın ve güvenlik görevlisi Hakan K. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, arbede sırasında kafasına sert cisimlerle vurulan Ertürk, eline geçirdiği bıçakla, Avdın'ı 45 yerinden bıçakladı.

İbrahim Avdın kanlar içerisinde yere yığılırken, Ertürk, elindeki bıçağı yol kenarına atarak kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Avdın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, olaydan sonra yaralı halde kaçan Yücel Ertürk de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ertürk, hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

‘DAKİKALARCA DÖVDÜLER, KAÇARKEN PEŞİMDEN GELDİLER’

Hakkında ‘kasten öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle, Bursa 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Yücel Ertürk ifadesinde, olay gecesi istediği Roman havasının çalınmadığını belirterek, “Eğlence mekanından çıkarken İbrahim Avdın yanıma gelip, 'Lan cingen senin istek parçan ne?' diye sordu. Ardından yumruk atıp yanında bulunan Hakan K.'ye, 'Bunu dışarı çıkartıp kemiklerini kır' dedi. Dışarıda, Avdın ve korumaları beni dakikalarca dövdü. Kaçarken peşimden geldiler. Korkudan bıçağı rastgele sallayınca, Avdın'ın istemeyerek ölümüne neden oldum” dedi.

‘HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖRÜNCE KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTEDİM’

Ertürk, olayın şoku ile kaçmaya çalıştığı sırada arkasına dönüp baktığında İbrahim Avdın’ı hareketsiz halde yerde yatarken gördüğünü ve pişmanlık duyduğunu söyleyerek, “İbrahim’i yerde görünce ‘Ben nasıl bunu yaptım?’ diyerek boynuma bıçak salladım ve intihar etmek istedim” diye konuştu.

İbrahim Avdın’ın babası Halil İbrahim Avdın ise duruşmadaki ifadesinde, “Olayı görmedim ama oğlum hayatını kaybetti. Şikayetçiyim” dedi.

‘İLK HAKSIZ EYLEM MAKTUL TARAFINDAN GERÇEKLEŞMİŞTİR’

Yücel Ertürk’ün avukatı Hakan Gündoğdu ise müvekkili Yücel Ertürk’e karşı ilk haksız eylemin, maktul İbrahim Avdın tarafından yapıldığını belirterek, “Müvekkilim aşağıya arkadaşları ile indikten sonra, İbrahim Avdın ve Hakan K. isimli şahıs, müvekkilimi darbetmişlerdir. İbrahim Avdın ilk olarak içki şişesini müvekkilime fırlatmış ve yaralamıştır. Müvekkilim onların elinden kaçmaya çalışmış ve olay anında, olayın şoku ile eline geçirdiği bıçakla, kendini korumak istemiştir. Bu hususlar dikkate alınarak, Yücel Ertürk hakkında ‘haksız tahrik’ hükümlerinden indirim yapılması gerekmektedir” dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanığa 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ertürk'ün yaralanması nedeniyle ‘haksız tahrik’ indirimi uygulayan heyet, verilecek cezanın sanığın sosyal ilişkileri ve geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alarak cezayı 15 yıla indirip, tutukluluk halinin devamına hükmetti.