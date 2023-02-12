Kameralar taranıyor: Kaçan müteahhitler için polis ve jandarma teyakkuzda

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde binlerce can ve mal kaybına neden oldu. Yıkılan binaları yapan müteahhit ve sahiplerinin yakalanması için ise polis ve jandarma alarma geçti.

İHA
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 14:00
Kameralar taranıyor: Kaçan müteahhitler için polis ve jandarma teyakkuzda
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalardan yetkililer numune alımına devam ediyor. Deprem bölgelerine takviye savcıların görevlendirilmesinin ardından, çöken binaların sahibi ve müteahhitleri de araştırılmaya başlandı.

Depremde yıkılan ve hasar gören binaları yapan müteahhit ve sahipleri hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından tüm illerdeki güvenlik güçleri alarma geçti. Depremin ardından Mersin plakalı araçla kaçtığı tahmin edilen Antakyalı Ö.C., Muğla’da polis ve jandarmayı alarma geçirdi.

Muğla polisi ve jandarması, eşkali belirlenen kişinin araç plakası, modeli, rengi hakkında ekiplerin dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Şahsın yurt dışına kaçma ihtimali bulunduğu belirtilirken, Muğla’nın giriş ve çıkışlarındaki güvenlik kameraları taranıyor.


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