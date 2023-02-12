Tek tek sıraladı... İşte Hatay'da depremde yıkılan binalar ve müteahhitleri!

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 11:02

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 11:02

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6’lık depremlerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu ana akadar 24 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde ise 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.

Depremlerden en çok etkilenen biri de Hatay oldu. Hatay’ın Ekinci Mahallesi'nde çöken ve 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans bu yapıların arasında en çok konuşulanlardan biriydi, “cenneten bir kare” olarak pazarlanan 12 katlı rezidans tamamen çöktü, içerisinde 800’den fazla kişinin yaşadığı düşünülüyor.

Yapının müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurtdışına çıkmak isterken havaalanında yakalandı.

TEK TEK ANLATTI

Bölgedeki çalışmalar sürerken; gazeteci Bahadır Özgür, Hatay'da enkaza dönen yapıları ve müteahhitlerini paylaştı.

Hatay'da en fazla binası yıkılan şirketlerin başında Özburak İnşaat'ın geldiğini aktaran Özgür, şimdilik teyit edilmiş binalarının yüzde 25'inin yerle bir olduğunu yazdı.

Özgür, "Şimdilik teyit edilmiş binalarının yüzde 25'i yerle bir oldu. Neredeyse ayakta kalmış bir parça dahi yok. Hepsi 2010 sonrası yapılmış" ifadelerini kullandı.

1- Hatay'da en fazla binası yıkılan şirketlerin başında Özburak İnşaat geliyor. Şimdilik teyit edilmiş binalarının %25'i yerle bir oldu. Neredeyse ayakta kalmış bir parça dahi yok. Hepsi 2010 sonrası yapılmış.

İlk inceleyeceğimiz inşaatçı bu. Bakın binalarının hali nasıl? pic.twitter.com/CYAk5HIhFB — bahadır özgür (@bahadir_ozgr) February 10, 2023

Bahadır Özgür'ün sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bilgiler şu şekilde…

1- Hatay'da en fazla binası yıkılan şirketlerin başında Özburak İnşaat geliyor. Şimdilik teyit edilmiş binalarının %25'i yerle bir oldu. Neredeyse ayakta kalmış bir parça dahi yok. Hepsi 2010 sonrası yapılmış.

İlk inceleyeceğimiz inşaatçı bu. Bakın binalarının hali nasıl?

2- Hikmet Günsay 2001'de inşaatçılığa başlamış. 2005'te Özburak İnşaatı kurmuş. Bir röportajında "İlkokul mezunuyum. 1500'den fazla konut yaptım diyor." 2017'de ilk rezidans işine girişince bir reklam filmi çekmiş. Mercedes aracından indiği bölüm şu:

3- Reklam filminde Antakya'nın havadan görüntüsüne, yapılan inşaatlar etiketlenmiş. Ürkütücü aslında. 1. derece deprem bölgesinde hepsi göğe yükseliyor. Sloganı da şöyle: "En iyi teknolojiyi en iyi malzeme ile buluşturup yaşlanılacak konut yapıyoruz." Özburak'ın haritası bu:

4- O harita deprem gecesi tamamen değişti. Sosyal medya tarandığı zaman Antakya'da en fazla yardım çağrısı gelen yerlerin ilk sırasında bu binaların olduğu görülüyor. Tekrar vurgulayalım; binalar yeni ve sözde deprem yönetmeliğine harfiyen uygun! O harita artık bu halde:

5- Peki hangileri yıkıldı? Maalesef canımız yansa da sosyal medyada parça parça yayınlanmış o görüntüleri, kayda geçmek adına tekrar hatırlayalım. İlki, meşhur Rönesans Rezidans'ın hemen yanındaki devasa lüks konut. Atilla Eren Apartmanı.

6- İkinci bina ilk yaptıklarından. Şirketin sahibinin adını taşıyor: Hikmet Günsay Apartmanı.

7- Burası da ana caddelerde birinde bulunan sözde lüks konutlardan. Akademi City Sitesi. Bir blok tamamen ortada yok.

8- Buradan da çok sayıda çağrı yağdı. Yeni denilen Elçiler Apartmanı'ndan geriye neredeyse sadece adının yazılı olduğu tabela kalmış.

9- Antakya'daki yardım çığlıklarını sosyal medyadan yaymak için çırpınanların hemen hatırlayacakları bir diğer bina: Buket Apartmanı.

10- Bu da Ayla Uçar apartmanından geriye kalanlar... Tek suçlu inşaatçılar mı? Buna göz yuman, denetlemeyen yerel siyasetçi ve bürokratlar ile her yeri şantiye gören, damarında beton ve çimento akan hükümet baş sorumlulardır. Devlet istemese tek çivi çakılamaz!