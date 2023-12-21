Kameralara yansıdı... Eline taşı aldı, 35 aracın camını kırdı!

İzmit'te elindeki taşla sırasıyla 35 aracın camını kıran şüpheli saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 12:14
Kameralara yansıdı... Eline taşı aldı, 35 aracın camını kırdı!
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Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi sahil kenarında bulunan otoparkta dün akşam saatlerinde araçlara taşlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; aracını park eden sürücü, bir süre sonra geri döndüğünde gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Kendi otomobiliyle birlikte birçok aracın ön ve arka camının kırılmış olduğunu gören sürücü, polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı tespitlerde 35 aracın kimisinin ön, kimisinin ise arka camının taşla kırıldığını tespit etti.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

O anlar ise, saniye saniye şehir kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin otoparkta geldiği, bir süre gezindiği ve araçları gözüne kestirdiği görüldü.

Görüntüde, şahsın yanında bulunan taşı çıkartarak camlara fırlattığı, sırayla birçok otomobile bu şekilde zarar verdiği anlar kaydedildi. Aynı zamanda şüphelinin camları kırdıktan sonra otoparktan ayrıldığı anlar da görüntüde yer aldı.


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