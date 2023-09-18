Esenyurt'ta 'yol' kavgası: Çekiçle aracın camını indirdi, polis havaya ateş açtı!
Esenyurt’ta trafikte yol tartışması yapan şahıs, karşı tarafa çekiçle saldırarak aracın camlarını indirdi. Büyüyen kavga sonrası olay yerine sevk edilen polis ekipleri defalarca havaya ateş ederek taraflara müdahale ederken yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde cadde üzerinde seyir halindeki iki araç sürücü arasında yol tartışması çıktı. Araçtan inen şahıslar arasında gerginlik giderek büyürken kavgaya dönüştü.
Caddede ortalık adeta birbirine girerken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. O sırada şahıslardan biri eline aldığı çekiçle kavga ettiği sürücüye saldırdı. Sinirli şahıs daha sonra karşı tarafın aracının yanına giderek camlarına çekiçle vurmaya başladı.
POLİS HAVAYA ATEŞ ETTİ
Polis ekipleri, şahısları dağıtmak için havaya ateş etti. Caddede bulunan yurttaşlar olanları korku içinde seyrederken kavga bir süre sonra sona erdi.
Yaşanan kavga anları ise çevredeki yurttaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe'ye kötü haber
- O doktorun yeni 'icraatları' ortaya çıktı!
- İfadesi ortaya çıktı!
- CHP önünde patlayan silahın hikâyesi
- Sindirim sorunlarına doğal çözüm!
- A Milli Futbol Takımı'nda ayrılık!
- Kuveytli yazarın çirkin sözlerine tepki yağdı!
- CHP'de olaylı kongre
- Cevap geldi!
- İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı