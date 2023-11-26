Zeytinburnu’nda tramvaya taşlı saldırı: Camı kırıldı, servis dışına alındı
Zeytinburnu’nda T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya taş atılarak camı kırıldı. Tramvay servis dışına alınırken olayda yaralanan olmadı.
Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında T1 Kabataş - Bağcılar arasında sefer yapan tramvayda meydana geldi.
Tramvay Bağcılar istikametine gideceği esnada Seyitnizam - Akşemsettin durağına gelmeden önce kimliği belirsiz bir şahıs tarafından taş atılarak camı kırıldı.
SERVİS DIŞINA ALINDI
Atılan taş tramvayın içine düşerken yolcular indirilerek başka araca alındı. Camı kırılan tramvay servis dışına alınarak Zeytinburnu park alanına çekilirken olayda yaralanan olmadı.
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