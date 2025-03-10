Kameralara yansıdı: Esenyurt'ta AVM'de 2 ayrı noktada kavga!
Esenyurt'ta aynı AVM’de biri bıçaklı iki kavga çıktı. Kavgada gruptakiler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Esenyurt'ta AVM'deki restoranda 8 Mart'ta iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Gruptakiler biribirine tekme tokat saldırdı. Güvenlik görevlileri tarafları ayırmakta zorlandı.
Yine aynı AVM'de dün akşam saatlerinde de bıçaklı kavga çıktı. Yine gençlerden oluşan iki grup birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.
Saldırganlardan biri bıçak çekerken güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı. İki kavgada cep telefonu kameralarına yansıdı.
Etiketler: #Esenyurt #AVM #kavga #bıçaklı kavga
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’ye şok düşüş, ‘üçüncü parti’ de değişti!
- 'Ne demek avukata gerek yok?'
- Yeni Şafak yazarından Alevilere nefret söylemi!
- Ece'nin son mesajlaştığı arkadaşının ifadesine ulaşıldı
- Vedat Milor'dan ilk açıklama
- Baykal'a 'kaset' kumpasında kritik gelişme
- Gürsel Tekin parti kuruyor: 'Yeni bir yol açıyoruz'
- İmamoğlu’nun en uzun ‘mart’ı
- 'HTŞ, Alevi Araplardan intikam almak için...'
- 'Esad rejiminin artığı olan...'