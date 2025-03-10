Kameralara yansıdı: Esenyurt'ta AVM'de 2 ayrı noktada kavga!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 12:08

Güncelleme: 10.03.2025 - 12:11

Esenyurt'ta AVM'deki restoranda 8 Mart'ta iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Gruptakiler biribirine tekme tokat saldırdı. Güvenlik görevlileri tarafları ayırmakta zorlandı.

Yine aynı AVM'de dün akşam saatlerinde de bıçaklı kavga çıktı. Yine gençlerden oluşan iki grup birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Saldırganlardan biri bıçak çekerken güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı. İki kavgada cep telefonu kameralarına yansıdı.