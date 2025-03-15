Kameralara yansıdı: Park halindeki aracın camını kırdılar
Diyarbakır'da 3 kişi, park halindeki otomobilin camlarını kırıp değerli eşya aradı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 820'nci Sokak’ta meydana geldi.
3 kişi, park halindeki Levent Demirdağ'a ait otomobilin camlarını tekmeler ile kırdı ardından içerisinde değerli eşya aradı.
O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler bir süre sonra uzaklaştı.
Demirdağ şüpheliler şikayetçi olurken, polisin arama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: #diyarbakır #otomobil #Cam
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