Kameraya yansıdı... Bursa'da faciadan dönüldü!

Osmangazi ilçesinde el freni çekilmeyen ve hareket etmeye başlayan kamyon, durumu gören bir yurttaş tarafından durduruldu. Yurttaşın hareket eden kamyona binerek el frenini çektiği anlar, kameraya yansıdı.

Kameraya yansıdı... Bursa'da faciadan dönüldü!
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İHA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 10:26

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Koğukçınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, faciadan dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, mal indirmek için sokağa gelen kamyon sürücüsü el frenini çekmeyi unuttu. Kısa süre sonra hareket eden kamyonu gören yurttaşlar, duruma müdahale etti. Bir yurttaş, kamyonun kapısını açarak el frenini çekti. O anlar ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Etiketler: #Bursa #el freni #Facia #kamyon

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