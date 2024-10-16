Kameraya yansıdı... Bursa'da faciadan dönüldü!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 10:26

Güncelleme: 16.10.2024 - 10:29

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Koğukçınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, faciadan dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, mal indirmek için sokağa gelen kamyon sürücüsü el frenini çekmeyi unuttu. Kısa süre sonra hareket eden kamyonu gören yurttaşlar, duruma müdahale etti. Bir yurttaş, kamyonun kapısını açarak el frenini çekti. O anlar ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.