Faciadan dönüldü: Akaryakıt tankeri devrildi!

Şırnak’ın Silopi ilçesi Başverimli Beldesi mevkiinde akaryakıt tankeri devrildi. Tanker içerisinde bulunan akaryakıt yola döküldü.

Faciadan dönüldü: Akaryakıt tankeri devrildi!
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İHA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 18:31

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 27 ABJ 275 plakalı akaryakıt tankerinin şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Akaryakıt tankeri yan yatarak devrildi. Büyük faciadan dönülen kazaya müdahale eden itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Tanker şoförünün kendi imkanları çıktığı kazada yangın ihtimaline karşı anında Başverimli Belediyesi İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Silopi #akaryakıt

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