Kameraya yansıdı... İstanbul, Avcılar'da 'telefonum çalındı' yalanıyla telefon hırsızlığı!

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde cumartesi günü Erdal Tambahçeci'ye ait telefon bayisine gelen yabancı uyruklu bir kişi, 'Telefonum çalındı, aldığım hatta uygun cihaz almak istiyorum' dedi.

Tezgahtarın gösterdiği 3 bin lira tutarındaki telefonu beğenen ve yanındaki SIM kartını taktıran şüpheli, telefonu kurcalamaya, birkaç yeri arayarak konuşmaya başladı.

Tezgahtar, gelen diğer müşterilerle ilgilenirken, yabancı uyruklu kişi beğendiği telefonla konuşarak kapıya yöneldi. Şüpheli daha sonra hızla uzaklaştı.

'BAŞKALARI MAĞDUR OLMASIN'

İş yeri sahibi Erdal Tambahçeci, "Telefonunun çalındığını söyleyerek bizden yardımcı olmamızı istedi. Telefon alacağını söyledi. 3 bin liralık telefona hat taktırıp, bizi 10 dakika kadar oyalayarak, sağı solu arayarak, dikkatimizi dağıtarak, telefonu alıp kaçtı. Yabancı uyruklu, sakallı, beyaz giysili biri. Başka telefoncular mağdur olmasın diye görüntüleri sizin aracılığınızla paylaştım. Bu kişiyi görenler bize haber versin" dedi.