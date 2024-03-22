Kameraya yansıdı... Sokakta yumruklu kavga!

Ataşehir'de beton mikserinin şoförüyle yoldan geçen bir kişi arasında sokakta yumruk yumruğa kavga çıktı.

DHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 16:31
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Olay, saat 10.40 sıralarında İçerenköy Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddedeki inşaata malzeme getiren beton mikserinin şoförü ile yoldan geçen bir kişi arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma bir anda büyüyünce, taraflar yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Çevredeki yurttaşlar kavgayı ayırmakta güçlük çekti.

Kavga anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİRBİRLERİNE VURMAYA BAŞLADILAR"

Olayı gören Kaan Yerli, "Biz sabah buradaydık. Dükkanın açılmasını bekliyorduk. Buradaki bir arkadaş beton mikserinin şoförü ile diyaloğa girdi. Daha sonra kafa kafaya geldiler ve bir baktım birbirlerine vurmaya başladılar. Ayırdık tarafları. Birbirlerini tanımıyorlarmış" dedi.


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