Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan

Geçtiğimiz aylarda İzmir’de çıkan orman yangını denetimsizliği ve ihmaller zincirini yeniden gündeme getirdi. Yangın sonrası avukat Murat Fatih Ülkü, avukat Senih Özay ve geçmiş yangınlar ve son yangınlardaki ihmallere ilişkin TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu'na (ombudsmanlık) yapılan bireysel başvuruda bulundu. Kabul edilen başvuru sonrası Kamu Denetçiliği Kurumu, ilgili enerji şirketi ve kurumlardan savunma istedi. GDZ Elektrik kapsamlı bakım, Orman Genel Müdürlüğü kapasite artırım yapmamak için ödenek yetersizliğini gerekçe gösterdi.

SAVUNMALAR YETERSİZ BULUNDU

Savunmaları yeterli bulmayan Kamu Denetçiliği Kurumu, "Zarar gören kişilerin zararlarının karşılanması, elektrik hatlarındaki denetim sıklığının artırılması" konusunda GDZ Elektrik'e, "Yangın yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi ve önleyici tedbir alınması" için Orman Genel Müdürlüğü’ne, ve "Enerji şirketlerinin denetim yoğunluğunun arttırılması ve zararların tazmini kolaylaştırmak adına ödenek ayrılması noktasında mevzuat çalışması yapılması" hususunda ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığı’na, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne tavsiye kararı verdi. Kurumların tavsiye kararına ilişkin tesis edilecek işlemlerin ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren 30 gün içinde zorunlu olarak belirtilmesi istendi.

‘TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Karar sonrası Cumhuriyet’e konuşan avukat Murat Fatih Ülke, "Kurum çok önemli, tarihi bir karar alarak, elektrik dağıtım/iletim şirketlerine ve -sorumluluktan kaçamayacaklarını belirttiği- kamu kurumlarına çok önemli görevler yüklemiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu ‘Elektrik tipik bir kamu hizmetidir, maliyet savunması yapılamaz’ demiştir" dedi. Bu kararın önemli bir uyarı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ülke, sözlerine şöyle devam etti: “Kurumların maliyeti gerekçe göstermesinin takdirini yurttaşlara bırakıyoruz. Öte yandan sorumluların sorumsuzluğu nedeniyle her yıl aynı şeyleri yaşıyoruz. Hem doğamız, hem canlarımız, hem de yurttaşlarımız zarar görüyor ama kimse sorumlu tutulmuyor. Yurttaş her anlamda mağdur olduğu ile kalıyor. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

Murat Fatih Ülke