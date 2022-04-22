Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru yüzde 266 arttı

22 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Adalet Bakanlığı’yla ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) yapılan şikayetlerin oranı son 5 yılda yüzde 266 arttı. Artışın, Türkiye’de adalete olan güvenin azaldığını ortaya koyduğunu belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “AKP hukuk sistemine büyük zarar vermiştir” dedi.

CHP’li Emir, KDK’ye Adalet Bakanlığı’yla ilgili yapılan şikayetlerin 2017’den 2021’in sonuna dek yüzde 266 oranında arttığına dikkat çekti. Emir, “Yurttaşlar, Adalet Bakanlığı’nın 2017’de 193, 2018’de 816, 2019’da ise 2 bin 223 kez şikayet edildi” dedi. KDK’ye şikayet edilen idareler listesinde hemen her yıl ilk sıralarda Adalet Bakanlığı’nın yer aldığını vurguladı. Artışın kaygı verici olduğunu söyleyen Emir, “Sosyal medya mecraları artık adalet arama yeri haline geldi. Bu tablo bir utanç vesikasıdır. İktidar 20’nci yılında hâlâ adalete güveni tesis edemedi. Vatandaşlarımızın şüphesi olmasın, huzur ve refahı yeniden getireceğiz” dedi.