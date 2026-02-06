Kamu emekçileri 6 Şubat'ı unutmadı

Devlet Memurları Konfederasyonu '6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Programı' düzenledi. Dün gerçekleştirilen Ankara Kuğulu Park’taki anma programında resim sergisi ve lokma dağıtımı yapıldı. Sergide deprem sonrasında çekilmiş 45 fotoğraf yer aldı.

Programda konuşan konfederasyon genel sekreteri Tuncay Cengiz, “O günleri unutmamak, acıları tekrar gündeme getirmek için böyle bir etkinlik içindeyiz. Orda yaşanan acılar bizlere çok şey öğretti. O gün tüm ülke olarak dayanışmamızı gösterdik. Bugün de aynı dayanışmayı yaşatıyoruz” dedi