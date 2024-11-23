'Kamu görevlisiyim' diye yurttaşları kandıran 3 yabancı uyruklu tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, İ.C.’nin (75) altın ve ziynet eşyalarını çalan yabancı uyruklu 3 dolandırıcı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 3 dolandırıcı da tutuklandı.

'Kamu görevlisiyim' diye yurttaşları kandıran 3 yabancı uyruklu tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 07:39

Olay, 20 Kasım Çarşamba günü Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu 3 kişi, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları İ.C. isimli bir kişiden piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 650 bin TL para değerinde 64 ata lira, 1 yarım altın, 8 çeyrek altın, 4 bilezik ve 1 altın zincir aldı. Daha sonra dolandırıldığını fark eden İ.C., jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı.

Menemen Cumhuriyet Başcavcılığı koordinesinde başlatılan kapsamlı soruşturmada İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 3 şüphelinin Bayraklı ilçesinde tespit edilen evlerine dün operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin ifadesinde diğer şüphelinin ziynet eşyaları ile birlikte firar ettiğini itiraf etti.

Ziynet eşyaları ile birlikte şüphelinin yakalanması için çalışma başlat JASAT ekipleri, Adana ve Uşak illerinde yapılan araştırmalar sonucu şüpheliyi Uşak’ta yakaladı.

Yabancı uyruklu 3 şüpheli, bugün sevk edildikleri Menemen Adliyesinde tutuklandı. Eksiksiz ele geçirildiği öğrenilen altın ve ziynet eşyalarının sahibine teslim edileceği öğrenildi.


Etiketler: #İzmir #Yabancı uyruklu #dolandırıcılık

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