Tokat'ta yabancı uyruklu öğrenciler kavga etti: 3 yaralı

Tokat'ta, Azerbaycanlı üniversite öğrencileri arasındaki kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Tokat'ta yabancı uyruklu öğrenciler kavga etti: 3 yaralı
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AA
Yayınlanma: 21.11.2024 - 20:04

Yeşilırmak Mahallesi’nde bulunan millet bahçesinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) öğrenim gören Azerbaycanlı 5 üniversite öğrencisi arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.S. ve A.R, bıçakla S.G, N.A. ve N.H'yi yaraladı.

Yaralanan 3 üniversite öğrencisi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

B.S. ve A.R. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


Etiketler: #tokat #Yabancı uyruklu #öğrenci #kavga

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