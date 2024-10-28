İstanbul trafiğinde çakarlı araç kullanan yabancı uyruklu sürücü yakalandı

İstanbul'da trafikte çakarlı araç kullanan yabancı uyruklu sürücü, gözaltına alındı.

İstanbul trafiğinde çakarlı araç kullanan yabancı uyruklu sürücü yakalandı
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AA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 15:56

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu sürücünün trafikte çakar tertibatlı araç kullandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, plaka tanıtma bilgilerinden kimliği tespit edilen araç sürücüsü O.Y. ikamet adresinde polis ekiplerince yakalandı.

Hakkında "kamu düzenini bozmak" suçundan idari işlem yapılan yabancı sürücü, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Etiketler: #Trafik #çakar #araç

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