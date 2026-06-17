Kamu idarelerinin mali denetimlerini gerçekleştiren kurumda süreç devam ediyor: Sayıştay’a başkan seçiliyor

Sayıştay Başkanı Metin Yener’in görev süresi doluyor. Sayıştay Başkanları 5 yıl görev yapıyor. Bir kimse en fazla iki defa Sayıştay Başkanı seçilebiliyor. Yener, 2021 yılında Sayıştay Başkanı seçilmişti. İlk dönemi sona erdi. Yener, yeniden adaylık için başvuruda bulundu. Yener’in dışında 11 aday daha başvurdu. Başvuruda bulunanlardan 9’u Sayıştay’da görev yapan isimler. Onların dışında 2 aday daha başvurdu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık da başvuruda bulunan adaylar arasında yer aldı. Keçiören Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Birim Sorumlusu Mustafa Gümüş de adaylar arasında yer aldı. Ancak Meclis’te yapılan incelemede Gümüş’ün sunduğu belgeler arasında lisans diplomasının bulunmadığı, ayrıca özgeçmişinde yer alan bilgeler çerçevesinde mezuniyetinin Sayıştay Yasası’nda belirtilen yeterliliğe uygun olmadığı belirtildi. Ayrıca yasada belirtilen görevlerde toplam bir yıl bulunmadığı da belirlendi.

CHP'Lİ VEKİLLER KATILMADI

Sayıştay Yasası’na göre başkanın seçimi için adaylar başvuruda bulunuyor. Ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nu içerisinde Ön Seçim Geçici Komisyonu oluşturuluyor. Ön Seçim Geçici Komisyonu’nda yapılan seçimde en çok oyu alan iki adayın ismi TBMM Genel Kurulu’na bildiriliyor. TBMM Genel Kurulu’nda bu 2 aday arasından birisi Sayıştay Başkanı olarak seçiliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu içerisinde oluşturulan Ön Seçim Geçici Komisyonu dün toplandı. CHP milletvekilleri toplantıya katılmadı. CHP daha önce de TBMM Genel Kurulu’nda Sayıştay üyelikleri için yapılan gizli oylamaya katılmamıştı. Aynı şekilde daha önce komisyon toplantısında da oylamada yer almamışlardı. Bu nedenle dünkü toplantıya da katılmadılar. CHP daha önceki seçimlere katılmamaya “liyakatsizliği” gerekçe göstermişti.

Komisyonda dün yapılan seçimde şu andaki mevcut başkan Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık en çok oyu alan iki isim oldu. Önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda bu iki isimden birisi Sayıştay Başkanı olarak seçilecek.

AĞBABA'NIN İSMİ ÇIKARILDI

Bu arada CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Meclis Başkanlığı’nın da bu yüzden Ağbaba’yı Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri arasından çıkardığı görüldü. Ağbaba aynı zamanda Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP Sözcülüğü görevinde de bulunuyordu.