Kamu İhale Kurumu personel alımı ne zaman? Kamu İhale Kurumu personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Yayınlanma: 26.04.2023 - 11:12

Güncelleme: 26.04.2023 - 11:32

Kamu İhale Kurumu (KİK), 14 büro ve iletişim görevlisi alacak. Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 10 büro ve 4 iletişim görevlisi kadrosuna personel alımı için giriş sınavı yapılacak.

KAMU İHALE KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular, 15-26 Mayıs döneminde alınacak. Adaylar sınava katılabilmek için e-Devlet (Kamu İhale Kurumu-Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabilecek.

KAMU İHALE KURUMU PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, sözlü olarak 3-7 Temmuz döneminde, sınava girmeye hak kazanan aday sayısına göre belirlenecek tarihlerde, Kurumun Ankara'daki hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Adayların sınava gireceği tarih ve saate ilişkin bilgiler, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.

Sınav başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayın bu sınav puanının yüzde 50'si ve KPSS puanının yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenecek.

KAMU İHALE KURUMU HANGİ BAKANLIĞA BAĞLI?

Kamu İhale Kurumu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir. Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Maliye Bakanlığıdır.