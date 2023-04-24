Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2023 ne zaman? Başvuru şartları neler? Hangi branşlarda personel alınacak?

Yayınlanma: 24.04.2023 - 15:47

Güncelleme: 24.04.2023 - 15:47

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Taşra teşkilatlarında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2023 ne zaman? Başvuru şartları neler? Hangi branşlarda personel alınacak? İşte ayrıntılar...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI NE KADAR PERSONEL ALACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. Başvuru tarih aralığı 28 Nisan-08 Mayıs 2023. Hayırlı olsun" dedi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 431 personel alımı için başvurular 28 Nisan 2023 - 8 Mayıs 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak.

PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI 2023

2 bin 431 personel alımının yapılacağı süreçte kontenjan ayrılan branşlar;

-Aile sosyal destek personeli,

-Avukat,

-Büro personeli,

-Sosyal çalışmacı,

-Psikolog,

-Çocuk gelişimcisi,

-Fizyoterapist,

-Diyetisyen,

-Hemşire,

-Sağlık personeli,

-Öğretmen gibi yine yurt yönetim personeli,

-Tekniker,

-Teknisyen

-Koruma güvenlik görevlisi



