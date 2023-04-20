Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ne? Adalet Bakanlığı personel alımı tarihleri ne zaman?

Yayınlanma: 20.04.2023 - 12:02

Güncelleme: 20.04.2023 - 12:02

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 16 Nisan’da katıldığı televizyon programında belirttiği 22 bin 120 personel alımıyla ilgili bugün 6 farklı ilanda Resmi Gazete’de 22 bin 43 kadro açıklandı. İlanlar, Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın internet sitelerinde de yayımladı.



ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Adalet Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere gerçekleştireceği 22 bin 120 personel alımı başvuruları 25 Nisan itibariyle başlıyor. Başvurular 11 Mayıs’ta son bulacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL KADRO BRANŞ DAĞILIMI



İlanlara göre 8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak. Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.



ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İstihdam edilecek kadrolar ile ilgili ayrıntılara ve başvuru şartlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

Sözleşmeli İcra Katipliği Sınav İlanı

Bakanlık Merkez ve Merkez Atamalı Taşra Teşkilatı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Sözleşmeli Psikolog ve Sosyal Çalışmacı Alımı İlanı

Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, İşaret Dili Tercümanı, Şoför, Aşçı ve Hizmetli Personel İstihdamı Sınav İlanı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 626 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlanı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 9.512 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım Sınav İlanı



