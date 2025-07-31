Kamu işçileri için kritik saatler! Atalay, Erdoğan ile Külliye’de bir araya geldi

Kamu işçilerinin ücret ve sosyal hak öcemesi zam oranlarını belirleyecek Kamu Çerçeve Protokolünde ilk 6 ay için yüzde 90 talep eden türk iş merkezi ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 aylık dönem için ise yüzde 16,67 oranında zam oranı talep ediyor. Hükümetin 2. 6 aylık dönem için yaptığı teklif yüzde 11 ile konfederasyon yönetiminin talebinin 5 puan altında kaldı.

Türk-İş'e bağlı sendika merkezleri grev kararlarını ve uygulama tarihlerini duyurmaya başlarken bugün Maden-İş sendikasının Eti Maden'deki grevi yasaklandı.

Grevin yasaklanmasıyla birlikte işçiler ilk taslaktaki talepler ve grev hakları için yeniden mücadele çağrısı yaparken Türk-İş ve Demiryol-İş Genel Başkanı Ergün Atlay Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için külliyeye gitti. Görüşme devam ediyor.