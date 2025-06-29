Kamu işçisi acil toplanıyor

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin sözleşmesinde iktidardan gelen ikinci teklifin düşük kalması işçi tarafını kızdırdı.



Hükümet ilk olarak işçiye bu yıl için yüzde 16+8, gelecek yıl için de yüzde 7+5 oranında zam teklif etmişti. Önceki gün ikinci teklif geldi. Bu yıl için oran yüzde 17+10’a çıkarıldı. İlk altı ay için sadece 1, ikinci altı ay için de 2 puanlık artış yapıldı. Gelecek yılın oranları için ise yeni teklif sunulmadı. Oran, yüzde 7+5’te bırakıldı.

‘AYIP YA’

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, düşük kalan ikinci teklife çok sert tepki gösterdi. Cumhuriyet’e konuşan Ağar, “Bu teklif insanlarla alay etmekten başka birşey değil. Ayıp ya. Bu teklif emeğe saygısızlık. 600 bin insanla alay etmektir. Bunun için insan oraya çağrılır mı ? Akıl, mantık işi değil. Saygı diye, devlet adabı diye birşey var. 600 bin kişiyle dalga geçer gibi teklif sunuldu. Yüzde 16’yı 17 yapıyorlar. Çocuk oyuncağı mı bu ? Böyle teklif verilir mi ?” dedi.

‘KİMSENİN ÇİFTLİĞİ DEĞİL’

Ağar, eğer düşünce bu ise, anlaşmalarının mümkün olmadığını vurguladı. “Greve gideriz” diyen Ağar, şöyle devam etti:

“Böyle her yeni teklifte ‘bir tık, bir tık çıkarız’ diye düşünülüyorsa... Öyle yok. Kimsenin babasının çiftliği değil. İşçiler ne diyor biliyor musunuz? İşçiler, ‘aç kalırız, greve gideriz, zaten açız’ diyorlar. Bizi böyle teklifler için çağırmayın. Böyle bir teklifte bulunmak hiç doğru değil. Yazıklar olsun. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sözün bittiği yer gibi.”

‘ÇELİK ÇOMAK OYUNU MU BU ?’

Ağar, grev kararı için 1.5 ay beklenebileceği gibi istenirse şu anda da bu kararların alınabileceğini vurguladı. Pazartesi günü yeniden değerlendirme yapacaklarını belirten Ağar, “Yani yeni teklif geldi, bir puan çık, bir puan çık... Çelik çomak oyunu mu bu ? Makul, bize yakın bir teklif olsa oturur konuşuruz. Bu şekilde olmaz. Eylemlerimiz zaten devam ediyor. Bu eylemlerimizi sıklaştıracağız” diye konuştu. İşçilerin 38 bin lira, 42 bin lira ücret aldıklarına işaret eden Ağar, “Kamuda çalışan greyder operatörü 42 bin lira alıyor, özel sektördeki operatör ise 80 bin lira alıyor. Böyle birşey olabilir mi ?” diyerek tepkisini dile getirdi.

‘İVEDİ’ TOPLANTI!

Hükümetten önümüzdeki hafta yeni bir teklif gelmesi bekleniyor. Türk-İş ise gelişmeleri değerlendirmek üzere kamuda örgütlü bulunan sendikalara “ivedi-önemli” vurgusuyla yazı gönderdi. Türk-İş içerisinde oluşturulan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu pazartesi günü saat 11’de toplantıya çağırıldı. Bu toplantıda yeni kararlar alınması bekleniyor.