Kamu kurumlarında kadrolu çalışan sayısı her geçen gün azalıyor
İktidar bir yandan kamudaki sözleşmeli personeli kadroya alacağını söyleyerek “umut dağıtırken”, diğer yandan sözleşmeli sayısını her geçen gün artırıyor. Kamuya alımların neredeyse tamamı sözleşmeli. Personel ilanlarının büyük bölümünde sözleşmeli alımlar yapılıyor.
İktidar bir yandan kamudaki sözleşmeli personeli kadroya alacağını söyleyerek “umut dağıtırken”, diğer yandan sözleşmeli sayısını her geçen gün artırıyor. Kamuya alımların artık neredeyse tamamı sözleşmeli statüde. Bu artış verilere de yansıyor. 2021’in son çeyreğine göre, bu yılın ilk üç ayında kamuya yaklaşık 36 bin sözleşmeli personel daha alındı. Buna karşın kadrolu personel sayısındaki artış yaklaşık 2 binde kaldı.
VERİLER AÇIKLANDI
Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) kamu sektörüne ilişkin istihdam verilerini düzenli olarak yayımlıyor. 2021’in son çeyreğinde kamudaki istihdam 4 milyon 877 bin 270’ti. Kadrolu personel sayısı 3 milyon 3 bin 603, sürekli işçi sayısı 1 milyon 188 bin 689, geçici işçi sayısı da 48 bin 920’ydi. Sözleşmeli personel sayısı ise 529 bin 194 olarak açıklanmıştı. SBB, bu yılın ilk çeyreğine ait kamu istihdamına ilişkin verileri de paylaştı. Veriler sözleşmeli personel sayısındaki büyük artışı ortaya koydu. Kamudaki toplam personel sayısı 4 milyon 921 bin 46’ya çıktı. Kadrolu personel sayısı bin 940 artışla 3 milyon 5 bin 543’e yükseldi. Sürekli işçi sayısı 1 milyon 192 bin 597’ye çıktı. Geçici işçi sayısı da 50 bin 520 oldu.
YÜKSEK ARTIŞ
En fazla artış ise sözleşmeli personel sayısında yaşandı. Sözleşmeli personel sayısı 3 aylık dönemde 529 bin 194’ten 565 bin 35’e yükseldi. Sözleşmelilerdeki artış 35 bin 841 oldu. Geçen yılın dört çeyreğinde genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde 379 bin 600 sözleşmeli personel vardı. Bu yılın ilk çeyreğinde ise sözleşmeli personel sayısı 415 bin 231’e yükseldi.
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