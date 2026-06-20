Kamu okullarındaki yaz okulu programına laiklik tepkisi: 21 kamu okulu cemaate kapı açtı

İstanbul Kâğıthane’de 29 Haziran-7 Ağustos tarihleri arasında 21 kamu okulunda yapılacağı duyurulan “yaz okulu” programı, laik eğitim tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Kâğıthane Kaymakamlığı, Kâğıthane Belediyesi ve ilçe milli eğitim müdürlüğü logolarının da yer aldığı afişte, programın “Eğitime Destek Platformu Kâğıthane” adı altında düzenleneceği belirtildi.

Afişte Ensar Vakfı, TÜGVA, LİDER Eğitim, Cihannüma Derneği, İnsani Yardım Vakfı (İHH), Eğitim-Bir-Sen ve İnsan ve Medeniyet Hareketi gibi yapıların adlarının bulunması eğitimcilerin tepkisini çekti. Programda adı geçen yapılar da tartışmanın odağı oldu. Ensar Vakfı’nın adı, 2016’da Karaman’da çocukların cinsel istismara maruz bırakıldığı davayla kamuoyuna yansımıştı.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yer alması, Cihannüma Derneği’nin kurucu genel başkanının ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olması dikkat çekti.

Eğitim-Bir-Sen’in iktidara yakınlığı, İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin İslamcı gelenekten gelen yapılarla ilişkisi ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na bağlı Lider Eğitim’in programdaki varlığı, kamu okullarında yürütülen etkinliklere ilişkin soru işaretlerini artırdı.

‘LAİKLİK GÜVENCEDİR’

TÖBSEN Genel Hukuk ve Toplu İş Sözleşmesi Sekreteri Ahmet Karaçay, kamu okullarının dini yapıların etkinlik alanına dönüştürülemeyeceğini belirterek programa tepki gösterdi. Karaçay, “Eğitim sisteminin içine sürüklenmek istendiği tehlikeli yönelimin yeni bir örneği” ifadelerini kullandı.

Karaçay, kamu okullarının hiçbir dini yapının, cemaatin, tarikatın ya da ideolojik örgütlenmenin “arka bahçesi” olmadığını vurgulayarak “Laiklik yalnızca devletin din karşısındaki tarafsızlığı değil, aynı zamanda çocukların ve gençlerin herhangi bir inanç grubunun baskısı altında kalmadan özgür bireyler olarak yetişebilmesinin güvencesidir” diye konuştu.