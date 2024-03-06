Kamuda çalışan hemşireye 566 TL, TRT çalışanına ise 42 bin TL giyim yardımı yapılıyor

Yayınlanma: 06.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.03.2024 - 04:00

Devlet Memurları Yasası’na göre memurlara ödenen “giyecek yardımı” 2010’dan beri ayni değil nakdi yapılıyor. Sağlık emekçilerine yapılan “giyim yardımı” ise piyasa fiyatlarından uzak hesaplanıyor.

Cumhurbaşkanı Strateji Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024- 2026 Bütçe Hazırlama Rehberi’ne göre yüzde 27’lik vergi kesintisinin ardından hemşirelerin iki hemşire forması, bir ayakkabı, iki bone, iki çorap için 556 TL giyim yardımı ücreti alacağını ve bu ürünlerin piyasadaki tutarı ise 3 bin 850 TL civarında olduğunu gazetemiz gündeme getirmişti.

Rehberde yer alan verilere göre 2024’te vergi kesintisiyle beraber ebelerin 618, hekimler ve sağlık memurlarının 124, idari personelin ise 62 TL giyim yardımı alması öngörülüyor.

"BULAŞ ARTAR"

Sağlık emekçilerine verilen giyim yardımları enflasyonun altında ezilirken diğer kamu kuruluşlarında çalışanlara verilen giyim yardımları ise dudak uçuklatıyor.

TRT ile Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik HaberSen) arasında yapılan görüşmeler sonucunda 2024-2025 yılını kapsayan giyim yardımında artışa gidildi.

TRT çalışanlarının 2024 yılı için giyim yardımı 42 bin TL olarak belirlendi. DSİ ve DHM gibi kuruluşlar için de benzer fiyatlar belirlendiğinin altını çizen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Bizim kimsenin aldığı parada gözümüz yok. Ama devletin bir çalışanına bu meblağ verilebiliyorsa demek ki sağlık çalışanlarına da verilebilir” dedi.

Yalçınkaya, “Biz DHK, TRT, DSİ’de çalışanlardan daha az riskli iş yapmıyoruz. Hatta fazla riskli iş yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Giyim yardımı sağlık emekçilerine reel ücretler üzerinden verilmezse hastanelerde bulaşın artacağına dikkat çeken Yalçınkaya, “Kıyafetlerimiz, sadece bizi değil, hastaları da koruyan ekipmanlar. 80 sağlık emekçisine reva gördüğünüz ücreti, öbür tarafta bir kamu emekçisine verebiliyorsanız bu ücret verilebiliyor. Tasarruf tedbirleri hep sağlık emekçisine mi?” değerlendirmesinde bulundu.

