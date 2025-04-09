Kamuda veteriner hekimlere şaşırtan ödeme yöntemi

Yayınlanma: 09.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.04.2025 - 04:00

Hiçbir hukuki gerekçe olmadan ödenmeyen ücretlerin, şimdi de 9 parçaya bölünerek ödeneceği ortaya çıktı. Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Kurt, “Emeği taksite bölmeye çalışan zihniyeti reddediyoruz” dedi.

Kamuda çalışan veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikerleri ve teknisyenleri 11 ay önce hak ettikleri emeklerinin karşılığı olan uygulama ücretlerini alamıyordu. Veterinerler ücretlerini alamamaktan yakınırken, kendilerine karşı bir hak gaspı daha gerçekleşti. Veteriner hekimlerin hiçbir hukuki gerekçe olmadan ödenmeyen ücretlerinin şimdi de 9 parçaya bölünerek ödeneceği ortaya çıktı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Kurt, “Bir kez daha adaletsizliğe, çifte standarda ve emeğin değersizleştirilmesine tanıklık ediyoruz. Bu uygulama yalnızca bir idari tasarruf değil, açıkça bir emek gasbıdır” dedi.

‘EMEK DEĞERSİZLEŞTİRİLİYOR’

Veteriner hekimlerin hizmetleri karşısında ücretlerini alamamalarının “emeğin değersizleştirilmesi” olduğuna vurgu yapan Kurt, “Gecikmeli ödemelerin bir de bölünerek yapılması, ülkemizde yasanan enflasyon karşısında zaten değer kaybetmiş olan alacakların daha da erimesine neden olmaktadır. Bu durum yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda meslek itibarına ve emeğe saygıya dair bir sorundur. Bu durum hem hukuki güvenceyi hem de ekonomik hakkaniyeti yerle bir etmektedir” ifadelerini kullandı. Söz konusu durumun yasalara da aykırı olduğunu belirten Kurt, “Kanununlara göre, borcun zamanında ifa edilmemesi halinde alacaklı zarara uğramış sayılır. Bu durumda yasal faiz, gerekiyorsa enflasyon telafisi hakkı doğar. Kamu idareleri hizmet karşılığı doğan yükümlülüklerini bütçe yılı içinde ve zamanında ödemekle yükümlüdür. ‘Ücret emeğin karşılığıdır.’ Bu ücretin zamanında ve tam ödenmesi, devletin asli görevidir” diye konuştu.

‘ALACAK FARKI ÖDENMELİDİR’

“Emeği taksite bölmeye çalışan zihniyeti reddediyoruz” diyen Kurt, “Veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikerleri ve teknisyenleri ne sadaka ne de lütuf istemektedir. Geciken tüm ödemeler derhal ve tek seferde yapılmalıdır. Enflasyon karşısında değeri eriyen alacaklar için güncelleme yapılmalı, alacak farkı ödenmelidir” ifadelerini kullandı.