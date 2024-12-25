Kamudaki liyakatsiz atamalar çalışanları yıldırdı: ‘Mobbing’ kadrosu!

Yayınlanma: 25.12.2024 - 11:34

Güncelleme: 25.12.2024 - 11:34

Hamzaçebi, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, memur disiplin soruşturmalarında ve dava dosya sayısında artış olduğuna dikkat çekti. Kamu kurumlarında yasal dayanağı olmayan “kanunsuz kadrolar kurulduğu” iddiasında bulunan Hamzaçebi, “Bu kadrolara veya kanun gereği oluşturulan kadrolara, makamlara, sınavsız keyfi görevlendirmeler, liyakatsiz atamalar yapılması, adam kayırmacılık gibi uygulamalar nedeniyle, disiplin cezalarında ve bu uygulamalara karşı açılan dava sayısında artışa neden olmaktadır” dedi.

''ÇALIŞMA BARIŞINI BOZUYOR''

Hamzaçebi, Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Gençlik ve Spor Bakanlığı, adliyeler, nüfus müdürlükleri başta olmak üzere hemen hemen bütün kamu kurumlarındaki, keyfi ve hukuksuz atamaların çalışma barışını bozduğunu, bu durumun da disiplin cezalarının artmasına neden olduğunu savundu. Hamzaçebi, şu iddiaları dile getirdi:

“Örnek vermek gerekirse Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı defterdarlıklarda güvenlik amirliği ya da güvenlik sorumlusu diye bir kadro yok. İdare yıllardır yan yana birlikte çalışanlar içerisinden liyakatsiz, iktidara yakın veya yetkili yandaş sendika üyesi koruma ve güvenlik görevlisini, güvenlik amiri ya da güvenlik sorumlusu olarak görevlendiriyor. Bu ve benzeri kadrolara atama ve görevlendirmelerin bir amacı da çalışanları yandaş sendikalara üye olmaya zorlamaktır. Bu kişilerin diğer personele karşı mobbing (yıldırma) ve keyfi uygulamaları, zulmü, baskısı, hukuksuz yetki kullanımı çalışma barışını bozmakta. Dolayısıyla disiplin cezalarında ve bunlara karşı idare mahkemelerinde açılan dava sayısında artışlara neden olmaktadır.”

''MÜLAKAT KALDIRILMALI''

Hamzaçebi, birçok çalışanın ise gerek yargılama masraflarının yüksekliği, gerekse de baskılar yüzünden hakkını mahkemelerde arayamadığını, yapılan haksızlığı sineye çekmek zorunda kaldığını bildirdi. “Kanunsuz kadro” ihdası ve görevlendirmeler yapılmaması, kadrolara atamaların da sınavla olması gerektiğini vurgulayan Hamzaçebi, “Mülakatlar kaldırılmalı. 16 yıldır çıkarılmayan ve söz verilen disiplin affı da çıkarılarak mağduriyetler giderilmelidir” dedi.