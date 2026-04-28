Kamudaki liyakatsiz görevlendirme yöntemleri seviye atladı: Atama oyunları!

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, kamuda liyakatsiz atama ve görevlendirmelerde yeni yeni yöntemler bulunduğuna işaret etti. SGK’da il müdür yardımcısı, sosyal güvenlik merkezi müdürü ve sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrolarında görev yapan personelin zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olduklarına işaret eden Hamzaçebi, bu kadrolar içerisinde sosyal güvenlik merkezi müdürü ve sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısının aynı zamanda görevde yükselme sınavına da tabi olduklarını vurguladı.

‘HAKSIZ VE KEYFİ’

Hamzaçebi, SGK’nın, rotasyona tabi personel için 15-30 Nisan günleri arasında elektronik ortamda başvuru yapılacağını duyurduğunu bildirdi. Ancak hizmet bölgesinde süresini tamamlayan rotasyona tabi personelin başka hizmet bölgesinde aynı kadroda vekaleten görevlendirme bulunduğu için tercih yapamadığına işaret eden Hamzaçebi, şöyle devam etti:

“Bu durumda idare resen atama yapmakta. Önceki yıllarda olmayan bu uygulama haksız ve keyfi olarak bu yıl uygulamaya konularak tercih hakkı engellenen personel mağdur edilmektedir. İl müdürü tarafından iktidara veya yandaş sendikaya yakın kişilere verilen vekaletli kadrolar dolu gösterilip sisteme girilmiyor. Sınavlarda başarılı olamayanlara vekaletli görevlendirme yapılarak adam kayırılıyor. Vekaleten görevlendirme en çok mağduriyete ve haksızlığa sebep olan durumdur. İktidara yakın veya yandaş sendikaların üyesi/ yöneticisi vekaleten müdür yardımcısı yapılarak hem bu kadro rotasyona kapatılmakta hem de aylık haksız yere bu kişilere 10 bin TL fazladan ödeme yapılmaktadır.”

‘SINAVSIZ ATAYABİLİYORLAR’

Hamzaçebi, görevde yükselme sınavına girip emek harcayan kişilerin “cezalandırılmış”, vekaleten görev yapanların ise “ödüllendirilmiş” olduklarına dikkat çekti. Kurumdaki yanlış uygulamalara işaret eden Hamzaçebi, “İl müdür yardımcısı görevde yükselme sınavına tabi değil. Ancak rotosyana tabi. İl müdür yardımcısının normalde hiyerarşik olarak müdürlerden olması gerekir. Bırakın müdürü, müdür yardımcısını, bir memuru bile atayabiliyorlar. 6 ay bu görevde olan kişiyi doğrudan görevde yükselme sınavına tabi müdür veya müdür yardımcısı kadrosuna sınavsız atayabiliyorlar. Bunu da tabiki iktidara ve yandaş sendikalara yakın kişilerden atıyorlar” dedi.

‘YANDAŞLAR’ İDDİASI

Hamzaçebi, bir taraftan “yandaşların” sınavlara dahi girmeden vekaletle kadroları doldurduklarını, diğer tarafta emek verip alın teri döken, sınavlara girip başarılı olan personelin “göçebe” hayatına zorlandıklarını vurguladı.

‘DAVA AÇARIZ’

Sendika olarak kuruma yazı yazdıklarını belirten Hamzaçebi, “Vekaletle atamaya son verilsin, vekaletli olanlar dahil bütün boş kadrolar tercihlere açılsın. Bu haksızlık düzeltilsin. Düzeltilmezse yürütmeyi durdurma talepli davamızı açacağız” dedi.