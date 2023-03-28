Kamuyu 5 milyon lira zarara uğrattılar: 'Sahte rapor' çetesine operasyon!

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 18:06

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 18:06

Şırnak ve Ankara'da, sahte engelli raporu çıkarıp kamuyu 5 milyon lira zarara uğrattıkları ifade edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 8 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İl genelinde faaliyet gösteren, yasa dışı şekilde engelli raporu alıp, engelli ve bakım aylığı gibi kamuyu zarara uğratarak suç işleyenlere yönelik Şırnak Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Cizre ilçesi ile Ankara'da yürütülen çalışmada, kamuyu 5 milyon lira zarara uğratmak suretiyle suç işledikleri tespit edilen kişilere yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Takip sonucunda belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda E.Y., M.M., N.Ü., Ş.M., M.Y., H.Ş., İ.B. ve D.P. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev aramalarında, çok sayıda, başka kişilere ait kimlik fotokopileri, sağlık kurulu raporları, çeşitli dokümanlarla dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı yasağı konulup adli kontrolle serbest bırakıldı.