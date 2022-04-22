Kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

22 Nisan 2022 Cuma, 09:08

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara- İzmir Karayolu Erbiller Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir yönünde seyir halinde olan Tarık Arslan (39) yönetimindeki 45 HU 848 plakalı kamyon, iddiaya göre sol şeritten sağ şeride geçtiği sırada aynı yönde ilerleyen Serkan Yılmaz (43) yönetimindeki 45 AHY 977 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Arslan ile araçta yolcu olarak bulunan Necla Yılmaz (38), Leylican Yılmaz (35) ve Busenur Yılmaz (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kamyon sürücüsünün ifadesine başvurdu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.