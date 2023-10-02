Kamyona çarpıp sıkışan çekici sürücüsünü itfaiye kurtardı

Bolu’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önündeki kamyona çarpan çekicinin sürücüsü Ufuk Öner, araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hastanede tedaviye alındı.

DHA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 07:40
Kamyona çarpıp sıkışan çekici sürücüsünü itfaiye kurtardı
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Feci kaza, saat 00.50 sıralarında D-100 karayolunun Abant kavşağı mevkisinde meydana geldi.

İstanbul yönünden Bolu istikametine giden Ufuk Öner idaresindeki çekici, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kavşakta önünde seyreden Şinasi Canpolat yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada çekicinin ön kısmı demir yığını haline dönüşürken, yaralanan sürücü araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan çekici sürücüsü Ufuk Öner, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Öner, ambulansla sevk edildiği hastanede tedaviye alındı.

Karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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