Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi yakalandı

Muğla'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 13:48
Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Köyceğiz ilçesinde ikamet eden E.D. ve İ.Y'nin, tarihi eser niteliği bulunan Kur'an-ı Kerimleri satmak için müşteri arayışı içinde oldukları bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yanında tarih eser olduğu değerlendirilen deri kaplama iki Kuran ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


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