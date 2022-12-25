Kamyonet, dere yatağına düştü: 6 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, 10 metreden dere yatağına düşen kamyonetteki 6 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 10.00 sıralarında kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazova yolunda meydana geldi. Selahattin Taş (58) yönetimindeki 52 AS 040 plakalı kamyonet, kontrolden çıkınca 10 metreden dere yatağına düştü.
Kazada Taş ile kamyonetteki Emrah Günaydın (34), Burak Kalyon (26), Yahya Özdemir (39), Emre Özdemir (26) ve Mehmet Kahraman (42) yaralandı.
Kendi imkanları ile araçtan çıkan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMLARI İYİ
6 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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