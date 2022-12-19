Gaziantep'te servis minibüsü, kamyonete çarptı: 2 işçi öldü, 3 yaralı

19 Aralık 2022 Pazartesi, 12:40

Feci kaza, sabah saatlerinde, 5’inci Organize Sanayi Bölgesi 509 No'lu caddede meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şoför, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için, 27 HM 476 plakalı işçi servisi minibüsüyle manevra yapınca yol kenarında park halindeki 34 EJ 3240 plakalı kamyonete çarpıp sürükledi.

ARACIN ALTINDA KALDILAR

Kamyonetin arkasında altyapı çalışması gerçekleştiren telekomünikasyon şirketi işçileri Fatih Akar ile Mehmet Patlar, aracın altında kalarak sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2 İŞÇİ KURTARILAMADI

İtfaiye ekibi, kamyonet ile duvar arasında kalan Akar ve Patlar’ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Mehmet Partlar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, acil serviste tedaviye alınan Fatih Akar da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada, servis minibüsünde bulunan ve yaralanan 3 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde; yol ortasındaki köpeğe çarpmamak için şoförünün manevra yaptığı servisin kamyonete çarpma anı yer aldı.