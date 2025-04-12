Kamyonet kar küreme aracına çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Ardahan-Kars kara yolunda kamyonetin kar küreme aracına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kamyonet kar küreme aracına çarptı: Ölü ve yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 12.04.2025 - 14:07

Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Ardahan-Kars karayolunda karla mücadele çalışması yapan Gökhan Alihanoğlu'nun kullandığı kar küreme ve tuzlama aracına, Cesur İnce yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçta sıkışan Muhammet Adam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Cesur İnce ve Abubekir Oymak sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Ardahan #araç #kar yağışı #kaza

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