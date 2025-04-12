E-5'te korku dolu dakikalar... Yanarak kaydı, başka bir araca çarptı!
Beylikdüzü E-5 yan yolda yanarak kayan kamyonet, başka bir otomobile çarparak durdu. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde E-5 yanyol Topkapı istikametinde korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki kamyonetin kasasındaki kağıt malzemelerin tutuşmasıyla yangın başladı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Sürücü kendisini can havliyle dışarı atınca, yanarak kaymaya devam eden kamyonet bir başka araca çarparak durdu. O anlar kameralara yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu.
Etiketler: #beylikdüzü #E-5 #Kamyonet #Yangın
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