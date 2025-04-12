Isparta'da acı olay... Kaza geçiren komiser hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 12.04.2025 - 12:45

Güncelleme: 12.04.2025 - 13:03

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görev yapan komiser Nazım Akkoyun idaresindeki otomobil, Gökçay Mesire Alanı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir korkulukları aşarak su kanalına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde komiser Nazım Akkoyun’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Akkoyun’un cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAZİYE MESAJI

Kaza sonrası Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan taziye paylaşımında, "Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Komiser Nazım Akkoyun, 12 Nisan 2025 tarihinde ilimizde bulunan Gökçay Mesire Alanı mevkisinde istirahatli olduğu sırada geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.