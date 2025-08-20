Kamyonetin altında kalan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.08.2025 14:39:00
DHA
Gaziantep'te sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki Emine Berut, hayatını kaybetti. Olayın arından sürücü gözaltına alındı.

Tekstilkent Mahallesi'nde öğle saatlerinde acı bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün geri manevra yaptığı 27 AHD 569 plakalı kamyonet, yol kenarında bulunan Suriyeli Emine Berut'a (8) çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI!

İtfaiye ekipleri tarafından kamyonetin altından çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Berut’un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

