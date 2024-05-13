Kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki Emin ağır yaralandı: Sürücü kaçtı
Mardin'de yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Emin B. (5), ağır yaralandı. Sürücü, olay yerinden kaçtı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Feci kaza, dün akşam, kırsal Ortaköy Mahallesi, Artuklu-Nusaybin kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, yolun karşısına geçen Emin B.'ye çarptı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Sürücü kaza sonrası kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Emin B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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