Kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki Emin ağır yaralandı: Sürücü kaçtı

Mardin'de yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Emin B. (5), ağır yaralandı. Sürücü, olay yerinden kaçtı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 11:34
Abone Ol google-news

Feci kaza, dün akşam, kırsal Ortaköy Mahallesi, Artuklu-Nusaybin kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, yolun karşısına geçen Emin B.'ye çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Sürücü kaza sonrası kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Emin B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. 


mardin haberleri Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi haberleri

İlgili Haberler

Mardin'de lise öğrencisi kız, tartıştığı erkek öğrenciyi silahla yaraladı

Mardin'de lise öğrencisi kız, tartıştığı erkek öğrenciyi silahla yaraladı
Mardin'de hasat başladı: İlk ürün 10 bin liraya satıldı

Mardin'de hasat başladı: İlk ürün 10 bin liraya satıldı
3 kişi yaralanmıştı... Mardin’de husumetli ailelerin silahlı kavgasında 4 tutuklama

3 kişi yaralanmıştı... Mardin’de husumetli ailelerin silahlı kavgasında 4 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İnterneti ikiye bölen elbise tartışmasını çıkaran kişi suçunu itiraf etti

İnterneti ikiye bölen elbise tartışmasını çıkaran kişi suçunu itiraf etti
Mersin’de şok edici cinayet: Anne, 9 yaşındaki oğlunu karnından bıçakladı

Mersin’de şok edici cinayet: Anne, 9 yaşındaki oğlunu karnından bıçakladı
Meteoroloji açıkladı: 12 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 12 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Zam yağmuru devam ediyor: Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar…

Zam yağmuru devam ediyor: Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar…
CHP’den belediye başkanlarına ‘israfla mücadele ve kayırmacılık’ genelgesi: ‘Kamu kaynaklarından uzak durun’

CHP’den belediye başkanlarına ‘israfla mücadele ve kayırmacılık’ genelgesi: ‘Kamu kaynaklarından uzak durun’
Borsa haftaya 0,32 puan yükselişle başladı

Borsa haftaya 0,32 puan yükselişle başladı
Boğaz'daki 'Tekerlekli Yalılar' tartışma yarattı: 'Bu park değil, işgal'

Boğaz'daki 'Tekerlekli Yalılar' tartışma yarattı: 'Bu park değil, işgal'
Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü