Kamyonetin sıkıştırdığı otomobil kaza yaptı: Yaralılar var!

Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit Boğazı mevkiinde saat 05.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan Kazım G. (53) yönetimindeki 16 BLG 53 plakalı otomobil, iddiaya göre plakası belirlenemeyen bir kamyonet sıkıştırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu.

Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan çocukları Abdulsamed G. (24), Polat Emir G. (24), Emirhan G. (15) ve eşi Arzu G. (41) yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.