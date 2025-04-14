Kamyonette 450 kurusıkı tabanca ele geçirildi

Hatay'da 450 kurusıkı tabanca ele geçirilen kamyonetteki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kamyonette 450 kurusıkı tabanca ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 09:55

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah taşındığı belirlenen kamyoneti Reyhanlı ilçesinde durdurdu.

Aracı ve içerisindeki 3 şüpheliyi inceleyen ekipler, 450 kurusıkı tabanca buldu.

Gözaltına alınan zanlılar jandarma komutanlığına götürüldü.


Etiketler: #hatay #Kamyonet #tabanca

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