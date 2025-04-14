Kamyonette 450 kurusıkı tabanca ele geçirildi
Hatay'da 450 kurusıkı tabanca ele geçirilen kamyonetteki 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah taşındığı belirlenen kamyoneti Reyhanlı ilçesinde durdurdu.
Aracı ve içerisindeki 3 şüpheliyi inceleyen ekipler, 450 kurusıkı tabanca buldu.
Gözaltına alınan zanlılar jandarma komutanlığına götürüldü.
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