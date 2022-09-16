AİHM, 'İncil'i yazanlar esrar içiyordu' diyen şarkıcı Doda'yı haklı buldu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Polonya’da 10 yıl önce “dine hakaretten” ceza alan pop yıldızı Doda’nın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.
Gerçek adı Dorota Rabczewska olan Doda, İncil’i yazanların “çok fazla şarap ve esrar içtiğini” söylemişti.
38 yaşındaki şarkıcı 2009 yılında söylediği bu sözler üzerine Polonya’da açılan davayı 2012’de kaybetmiş ve 5 bin zloti (yaklaşık 20 bin TL) ceza ödemesine karar verilmişti.
BBC Türkçe'nin haberine göre; AİHM, Polonya’nın şarkıcıya tazminat olarak 10 bin euro (yaklaşık 183 bin TL) ödemesini kararlaştırdı.
'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ' KARARI
Doda 2009’daki söyleşisinde “bir güce inandığını” fakat dinozorları İncil’den daha ikna edici bulduğunu söylemiş ve “Çok fazla şarap ve esrar içen kişiler tarafından yazılmış bir şeye inanmak zor” demişti.
AİHM, Doda’nın sözlerinin bazı kişiler için şok edici olabileceğini ancak şiddete veya nefrete yol açmadığını, bu yüzden de ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Polonya’nın en başarılı pop şarkıcılarından Doda aynı zamanda oyunculuk, müzik prodüktörlüğü ve şarkı yazarlığı da yapıyor.
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