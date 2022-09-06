Faslı kuryenin midesinden 100 kapsül esrar çıktı
Antalya Havalimanı'na gelen ve şüpheli tavırlar sergileyen Fas uyruklu H.L.'nin çekilen röntgen filminde, midesinde 100 kapsül içinde, 1100 gram esrar tespit edildi. Gözaltına alınan H.L.'ye uyuşturucu ticareti suçundan işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliği tarafından Antalya genelinde uyuşturucu ile mücadele, ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ele geçirildi.
BİN 100 GRAM MACUN ESRAR
Antalya Havalimanı'na gelen Fas uyruklu H.L., şüpheli tavırlar sergiledi. Hastaneye götürülen ve röntgen filmi çekilen şüphelinin midesinde, 100 kapsül halinde bin 100 gram macun esrar tespit edildi.
Gözaltına alınan H.L. hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından işlem yapıldı.
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