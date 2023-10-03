Kamyonetteki 3 çocuk, polisi alarma geçirdi

Yayınlanma: 03.10.2023 - 17:11

Güncelleme: 03.10.2023 - 17:11

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü arkasında öğle saatlerinde, bir çocuğun 11 EH 864 plakalı açık kasa kamyoneti kullandığını gören polis ekipleri, aracı takibe aldı. Ekipleri gören ve yaşları 12-15 arasında değişen 3 çocuk, kaçmaya başladı.

Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde devam eden kaçış yaklaşık 20 kilometre devam etti. Güvenlik Mahallesi 266 Sokak'ta kamyoneti bırakan çocuklardan 2'si kaçarken, M.B. ise araçta polisi bekledi.

"ÇOCUKLARDAN BİRİ BENİM AVLUMDAN ATLAYARAK GİTTİ"

Evinin önünde yaşanan olay nedeniyle korktuğunu anlatan Ayşe Günay (74), "Evde kahve içiyordum. Sesleri duydum dışarı çıktım. Çok korktum. Çocuklardan biri benim avlumdan atlayarak gitti. Çocuklar 12-13 yaşlarındaydılar. Akılları ermiyor ama böyle araç kullanmaları iyi değil. Afacan hem de nasıl afacanlar" dedi.

Araçtaki M.B.'ye de tepki gösteren Günay, "Niye benim buradan giriyorsunuz. Sen bilirsin arkadaşlarının gittiği yeri. Beraber atladınız, sen koşamadın o koştu. Sen bir de kilolusun evlat" dedi.

M.B., ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Kamyonet ise çekiciyle otoparka çekildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.